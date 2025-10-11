Медведев: РФ будет исполнять все обязательства по договору о партнерстве с КНДР

Зампред Совбеза России также подчеркнул, что Москва считает исключительно важной позицию Пхеньяна по поддержке СВО

Лидер КНДР Ким Чен Ын и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Москва будет неуклонно исполнять обязательства перед Пхеньяном по договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Согласно договору, стороны постоянно поддерживают и развивают свои отношения всеобщего стратегического партнерства. Документ в том числе предусматривает незамедлительное оказание военной и иной помощи, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению.

"Теперь наши отношения основаны на крепкой юридической основе, на союзническом договоре. Исходим из того, что мы будем базировать наши связи и в дальнейшем на нем, неуклонно исполняя обязательства, вытекающие из этого договора", - сказал Медведев. Кадры с переговоров опубликованы на его странице во "ВКонтакте".

"Для нас исключительно важной является позиция Трудовой партии Кореи, КНДР по поводу специальной военной операции", - также подчеркнул зампред СБ.

Политик отметил, что в памяти россиян навсегда останется героизм корейских воинов, которые помогли освободить Курскую область. "Это на долгие годы скрепило наши народы и вошло в сокровищницу наших отношений", - добавил он.

Переговоры состоялись 10 октября в Пхеньяне. Делегация "Единой России" во главе с Медведевым прилетала в КНДР для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи.