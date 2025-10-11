Медведев: Путин придает огромное значение развитию связей с КНДР
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает крайне важным развитие отношений между Москвой и Пхеньяном. Об этом заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне.
"Хотел бы передать товарищеский привет от вашего коллеги, президента [России] Владимира Путина, который придает огромное значение всестороннему развитию наших двусторонних связей", - сказал Медведев.
Он добавил, что Россия ценит принятые Ким Чен Ыном решения по развитию отношений между двумя странами.
Переговоры состоялись 10 октября в Пхеньяне. Кадры опубликованы на его странице во "ВКонтакте".
Делегация "Единой России" во главе с Медведевым прилетала в Пхеньян для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи.