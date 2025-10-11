Медведев: Путин придает огромное значение развитию связей с КНДР

Зампред Совбеза России передал "товарищеский привет" от президента России Владимира Путина

Редакция сайта ТАСС

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает крайне важным развитие отношений между Москвой и Пхеньяном. Об этом заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне.

"Хотел бы передать товарищеский привет от вашего коллеги, президента [России] Владимира Путина, который придает огромное значение всестороннему развитию наших двусторонних связей", - сказал Медведев.

Он добавил, что Россия ценит принятые Ким Чен Ыном решения по развитию отношений между двумя странами.

Переговоры состоялись 10 октября в Пхеньяне. Кадры опубликованы на его странице во "ВКонтакте".

Делегация "Единой России" во главе с Медведевым прилетала в Пхеньян для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи.