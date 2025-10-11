Посольство РФ на Мадагаскаре рекомендует воздержаться от поездок в Анатананариву

В центре города проходят массовые митинги оппозиции

ХАРАРЕ, 11 октября. /ТАСС/. Посольство РФ на Мадагаскаре обратилось к российским соотечественникам с рекомендацией воздержаться от поездок в центр столицы страны в связи со складывающейся ситуацией.

"Ввиду складывающейся ситуации в целях вашей безопасности посольство настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в центр Антананариву и посещения общественных мест. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или необходимости экстренной помощи вы можете круглосуточно обращаться в Посольство России по телефону экстренной связи: +261 38 25 980 40", - указывается в публикации в Telegram-канале дипведомства.

К вечеру 11 октября в центре Анатананариву сложилась неопределенная обстановка, проходят массовые митинги оппозиции. По данным портала Orange, силы безопасности, контролировавшие стратегически важные площадь 13 мая и проспект Независимости, покинули свои позиции. На смену им пришли сторонники движения "Поколение Z" при поддержке военнослужащих части, которая занимается управлением делами сухопутных сил ВС Мадагаскара. В 2009 году они в ходе массовых волнений поддержали тогдашнего оппозиционера Андри Радзуэлину, который с их помощью стал и до сих пор занимает пост президента. Теперь они призывают военных не стрелять в демонстрантов.

С 25 сентября на Мадагаскаре проходят выступления молодежи. Первоначально организаторы беспорядков, которые называют себя "Поколением Z", заявляли, что выступают против участившихся отключений электроэнергии и водоснабжения. Однако их выступления переросли в погромы и грабежи, стычки с полицией и жандармерией. Впоследствии протестующие стали выдвигать политические требования, включая отставку президента. 2 октября манифестанты объявили о создании Координационного комитета борьбы.