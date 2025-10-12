Посол РФ: готовность Швейцарии быть нейтральным брокером в ОБСЕ под вопросом

Перед швейцарской командой стоит ответственная задача, отметил Сергей Гармонин

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Алена Федина/. Готовность Швейцарии выступить в качестве нейтрального брокера в период председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2026 году пока остается под вопросом, согласие России со швейцарской кандидатурой во многом представляет собой аванс Берну. Об этом сообщил ТАСС посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.

Отвечая на вопрос касательно ожиданий, которые российская сторона связывает с предстоящим председательством страны в ОБСЕ, дипломат подчеркнул, что "перед швейцарской командой стоит ответственная задача". По его словам, будущая вахта Берна "предоставляет хорошую возможность интенсифицировать и одновременно диверсифицировать диалог с коллегами из швейцарского внешнеполитического ведомства". При этом Гармонин выразил надежду на то, что "швейцарское председательство сможет начать процесс возвращения ОБСЕ ее предназначения как площадки для честного диалога и сотрудничества, а не арены для конфронтации".

"Вопрос в том, насколько искренне швейцарцы готовы выступить непредвзятым брокером в роли председателя ОБСЕ, - пояснил он. - Россия согласилась со швейцарской кандидатурой, но это согласие во многом стало авансом Берну".

2 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ОБСЕ утратила свои функции и больше не может выполнять возложенные на нее обязанности. Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал, что сфер, где эта организация могла быть хоть как-то полезна в рамках своих задач, не осталось. По его мнению, в реальной политике в рамках ОБСЕ не остается места ни сотрудничеству, ни безопасности.

Швейцария станет председателем организации в третий раз. Она уже выполняла такие функции в 1996 и 2014 годах. Ранее в швейцарском правительстве отмечали, что конфликт между двумя участницами ОБСЕ - Россией и Украиной - "серьезно ограничивает возможности организации для маневра".

ОБСЕ - одна из крупнейших региональных структур в мире, объединяющая 57 государств Европы, Северной Америки и Азии и занимающаяся вопросами безопасности, включая раннее предупреждение конфликтов, постконфликтное восстановление и борьбу с транснациональными угрозами. Ее цель - обеспечение мира, демократии и стабильности в регионе ОБСЕ.