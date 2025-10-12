Ушаков: многие поверили в голословные обвинения ЕС в адрес России

Так помощник президента РФ ответил вопрос о том, чем он может объяснить ненависть, которая вспыхнула в ЕС в отношении РФ за последние четыре года

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Голословных обвинений в отношении России в Европе было настолько много, что люди стали в это верить. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Настолько было много обвинений, в том числе голословных [в Европе] в отношении России, что некоторые стали в это верить", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос о том, чем он может объяснить ненависть, которая вспыхнула в ЕС в отношении РФ за последние четыре года.

По словам представителя Кремля, сверхактивная работа в рамках политического истеблишмента и, главное, с людьми, с общественностью в Европе дала о себе знать.