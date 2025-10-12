Ушаков: в ЕС "топят в волнах ненависти" голоса тех, кто говорит разумное про РФ

Помощник президента России отметил, что некоторые не верят в Европе в голословные обвинения в адрес РФ, но "боятся общей ситуации"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Европейцы "топят в волнах ненависти" тех, кто говорит что-то разумное про Россию. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"А некоторые не верят [в Европе в голословные обвинения в адрес РФ], но боятся общей ситуации, потому что общая ситуация крайне неблагоприятна в отношении России. И голоса, которые что-то говорят разумное [про Россию], их сразу же топят в волнах ненависти", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос о причинах ненависти, которая вспыхнула в ЕС в отношении РФ за последние четыре года.