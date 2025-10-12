Ушаков удивлен, что Европа смогла так консолидироваться на фоне ненависти к РФ

Помощник президента России не мог раньше представить, что "Европа в отношении России будет говорить одним голосом, причем крайне воинственным"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Помощник президента РФ Юрий Ушаков выразил удивление тем, что Европа смогла так консолидироваться на фоне вранья и ненависти к России.

"Я сам удивляюсь, во-первых, степени вранья, вранья напропалую. И конечно удивляюсь тому, что на фоне этого вранья, на фоне ненависти [к России] европейцы могли так консолидироваться. Я не мог раньше представить, что Европа в отношении России будет говорить одним голосом, причем крайне воинственным, крайне негативным в отношении нашей страны", - подчеркнул Ушаков, комментируя журналисту ВГТРК Павлу Зарубину тезис о том, что ранее РФ никогда не сталкивалась с таким масштабным враньем со стороны ЕС в свой адрес.

"Этот голос закрывает для них же самих возможности как-то найти какие-то нюансы в отношениях с нашей страной", - добавил представитель Кремля.