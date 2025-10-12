В Кремле ожидают решения вопросов между Москвой и Баку после встречи лидеров

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это может произойти "с той или иной скоростью"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. В Кремле ожидают, что проблемные вопросы между Россией и Азербайджаном разрешатся "с той или иной скоростью" после состоявшейся 9 октября встречи президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева в Таджикистане. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"С той или иной скоростью ожидаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, ожидают ли в Кремле, что после встречи президентов РФ и Азербайджана проблемные вопросы между Москвой и Баку, которых накопилось немало, будут разрешены.