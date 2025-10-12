Участники СВО и семьи с детьми стали главной аудиторией партий на ЕДГ-2025

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Политические партии в избирательной кампании 2025 года боролись за голоса участников специальной военной операции (СВО), семей с детьми и бюджетников. Такие выводы сделали авторы аналитического доклада комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) "Политические партии и новые социальные группы: электоральные сигналы и взаимодействия в рамках Единого дня голосования - 2025", исследование есть в распоряжении ТАСС.

С 12 по 14 сентября в 81 регионе страны проходило более 5 тыс. избирательных кампаний. Всего было замещено около 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Эксперты проанализировали обращения к социальным группам в избирательных кампаниях глав регионов и депутатов региональных парламентов с 1 августа по 11 сентября этого года.

"В кампаниях по выборам высших должностных лиц субъектов РФ и депутатов региональных парламентов политические партии сосредоточились на нескольких категориях избирателей: семьи с детьми, работники бюджетной сферы, участники СВО и их семьи", - говорится в докладе.

Авторы отмечают, что наблюдается "очевидный консенсус партий по вопросу спецоперации и единство в принципиальных вопросах". При этом указанные целевые аудитории "забрали на себя" большую часть внимания кандидатов и партий. По мнению экспертов, если участники СВО и семьи с детьми являются конечными, непосредственно голосующими аудиториями, то остальные (учителя, медики, деятели культуры) - инструментальные аудитории, которые нужны, чтобы мобилизовать конечного избирателя.

При этом, считают эксперты, потенциал неохваченных партийной работой и агитацией социальных групп, например, таких как партнеры цифровых платформ, военкоры, самозанятые таксисты на личных автомобилях, блогеры, бизнес-тренеры, коучи, нутрициологи и другие, остается огромным, так как в данный момент практически все политические силы концентрируются на 5-6 сообществах. "Между тем, совокупная численность названных аудиторий измеряется миллионами дееспособных граждан, голосующих в различных регионах страны", - отмечается в докладе.

Исследователи предполагают, что идеологические контуры федеральной кампании в 2026 году не будут принципиально отличаться от продемонстрированных в рамках ЕДГ-2025: целевые группы и методы агитации останутся в целом такими же.

Парламентские партии

По мнению авторов доклада, избирательная стратегия "Единой России" на ЕДГ-2025 продемонстрировала "характерные черты доминирующей политической силы, стремящейся к максимальному охвату социальных групп". "Партия "поглощает всю консенсусную повестку".<.>. Видно, что лидирующие позиции по числу кампаний занимают семьи с детьми, врачи, участники СВО", - отмечается в докладе. При этом последняя группа в 26 кампаниях была упомянута 979 раз - это рекордный показатель. "Единая Россия" также оказалась единственной из остальных политических сил, которая демонстрировала работу с волонтерами и жителями исторических регионов РФ.

Анализ сигналов КПРФ к социальным группам показывает, что партия сохраняет обращения к классическим социальным группам, но демонстрирует попытки к расширению электоральной базы. "Лидируют семьи c детьми, участники СВО и военные. Третье место у молодежи, затем идут пенсионеры и рабочие", - отмечают политологи.

Избирательная стратегия ЛДПР на ЕДГ-2025 отражает успешную адаптацию партии к новым политическим реалиям, отмечают эксперты. "Самую популярную категорию среди социальных групп, с которыми работает партия, занимают участники СВО и военные, затем - семьи с детьми, пенсионеры, молодежь и врачи и медики.<.>. Примечательно внимание партии к иностранным агентам. Несмотря на незначительное присутствие темы мигрантов в кампаниях 2025 года, ЛДПР обращались к ней чаще остальных партий - 20 раз в 5 кампаниях", - говорится в докладе.

У "Новых людей" позиции самых популярных социальных групп занимают семьи с детьми, участники СВО и военные, молодежь. Затем идут учителя и педагоги, рабочие. "Исследования показывают высокую контрастность динамики партии: от полного исчезновения из медиаполя в отдельных регионах до формирования сильных позиций с высокой эффективностью охвата в крупных городах и северных регионах", - указано в исследовании.

Представители "Справедливой России - За правду!" обращаются к тем же социальным группам, что и конкуренты, сохраняя общую канву содержательных предложений кампаний. "Лидирующие позиции занимают семьи с детьми, участники СВО и военные, пенсионеры и молодежь, врачи. <.>. Примечательно, что помимо традиционных для всех политических сил участников СВО и членов их семей - в контексте работы с новыми социальными группами - СРЗП продемонстрировали активную работу с жителями исторических регионов РФ и зоозащитниками", - говорится в докладе.

Среди наименее затронутых партиями социальных групп эксперты выделили ИП и самозанятых, дальнобойщиков и водителей, журналистов и СМИ, экологов и зоозащитников, предпринимателей, мигрантов, инвалидов.

Непарламентские партии и самовыдвиженцы

Как отмечают исследователи, непарламентские партии в основном копируют риторику парламентских, не пытаясь найти свое уникальное позиционирование. "Для некоторых непарламентских партий, стремящихся активно конкурировать с парламентскими, характерно "перенимание" повестки той партии, на электорат которой они претендуют. Так, примером такого электорального поведения является агитация партии "Коммунисты России" в числе целевых аудиторий которой "коммунисты" и "избиратели КПРФ", - говорится в докладе.

Стратегия самовыдвиженцев на ЕДГ-2025 характеризуется максимально персонализированным подходом к работе с социальными группами в зависимости от региональной конъюнктуры. "Самые популярные социальные группы категории - участники СВО и военные, семьи и дети, волонтеры и активисты, учителя, молодежь. Реже всего кандидаты обращались к пенсионерам, работникам сельского хозяйства и аграриям, рабочим, деятелям культуры", - поясняется в исследовании.