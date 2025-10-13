Новокуйбышевск возглавил Герой России Максим Девятов

Досрочная отставка Алексея Коробкова состоялась по его собственному желанию

САМАРА, 13 октября. /ТАСС/. Депутаты думы Новокуйбышевска в Самарской области на внеочередном заседании приняли досрочную отставку с поста главы города Алексея Коробкова и назначили исполняющим обязанности ветерана СВО Героя России Максима Девятова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новокуйбышевска.

"Временно исполняющим обязанности главы Новокуйбышевска назначен Максим Девятов", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в думе Новокуйбышевска, досрочная отставка Коробкова состоялась по его собственному желанию. Он занимал должность с 5 декабря 2024 года, ранее руководил Куйбышевским районом Самары.

Максим Девятов принимал участие в СВО с февраля 2022 года, в 2023 году ему присвоили звание Героя России. Он стал выпускником первого потока региональной кадровой программы "Школа героев". Губернатор Вячеслав Федорищев назначил его своим общественным советником по СВО, а после реорганизации должностей советников - помощником. Девятов также является заместителем секретаря регионального отделения "Единой России" по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей" и заместителем председателя Ассоциации ветеранов СВО по Самарской области.

Городской округ Новокуйбышевск располагается в 20 км от Самары на площади 264 тыс. кв. км, в городе проживает около 100 тыс. человек. В Новокуйбышевске расположены нефтеперерабатывающий завод и ряд предприятий топливной и нефтехимической промышленности.