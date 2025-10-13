Медведев: поставка Киеву Tomahawk может кончиться плохо для всех
08:14
обновлено 08:36
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Поставка Украине Tomahawk, если США все-таки примут такое решение, будет нести негативные последствия для всех. Об этом предупредил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех", - написал он в своем канале в Max.
Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что отличить ядерное исполнение Tomahawk от обычного в полете невозможно, о чем было сказано уже неоднократно. "Пуск их будет осуществлять не бандеровский Киев, а именно США", - указал Медведев.