Медведев: поставка Киеву Tomahawk может кончиться плохо для всех

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Поставка Украине Tomahawk, если США все-таки примут такое решение, будет нести негативные последствия для всех. Об этом предупредил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех", - написал он в своем канале в Max.

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что отличить ядерное исполнение Tomahawk от обычного в полете невозможно, о чем было сказано уже неоднократно. "Пуск их будет осуществлять не бандеровский Киев, а именно США", - указал Медведев.