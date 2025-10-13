Медведев пошутил про подлодку в степях Украины

Зампред СБ РФ надеется, что возможная поставка Tomahawk - это пустая угроза, вызванная затяжными переговорами с "накокаиненным клоуном"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя возможные поставки Tomahawk Киеву, провел параллель с переброской США подводных лодок и пошутил про подлодку, которая "всплывет" в степях Украины.

Политик в своем канале в Max выразил надежду, что возможная поставка Tomahawk - это пустая угроза, вызванная затяжными переговорами с "накокаиненным клоуном".

"Вроде отправки атомных подлодок поближе к России. Ну вы знаете, как это бывает: подводная лодка всплыла в степях Украины", - пошутил зампред Совбеза РФ.

Свой пост он проиллюстрировал картиной с изображением подводной лодки с американским флагом, "всплывающей" в поле с подсолнухами. На изображении также присутствует надпись на украинском: "Подводная лодка в степях Украины".

Вспомнив о подводной лодке, Медведев сделал отсылку к абсурдистской шутке советского времени "Подводная лодка в степях Украины погибла в неравном воздушном бою". По одной из версий, фраза стала ироничной реакцией на киноленту "Партизаны в степях Украины" 1940-х годов, которую весьма невысоко - как надуманную и нереальную - оценили даже в Комитете по делам кинематографии СССР. Впоследствии отсылки к "подводной лодке в степях Украины" прочно закрепились в массовой культуре и нашли отражение в одной из песен рок-группы "Сплин".

Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что распорядился перебросить две подводные лодки "к побережью" России "из предосторожности".