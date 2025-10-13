Лавров: положения о Западном береге в плане Трампа надо конкретизировать

В документе упоминается государственность, но в достаточно общих выражениях, указал министр иностранных дел РФ

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Положения касательно Западного берега реки Иордан в плане президента США Дональда Трампа по разрешению кризиса в Газе должны быть обязательно конкретизированы. На это указал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с журналистами из арабских стран.

"Мы обратили внимание, что в мирном плане Дональда Трампа говорится только о секторе Газа. Там упоминается государственность, но в достаточно таких общих выражениях, и предстоит обязательно конкретизировать эти подходы, в том числе определить, что же будет на Западном берегу реки Иордан", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что Россия, как и подавляющее большинство членов международного сообщества, остается приверженной решениям ООН, предполагающим создание полноценного палестинского государства в границах 1967 года.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с этим планом. Движение ХАМАС выразило готовность освободить всех израильских заложников, удерживаемых в Газе, и передать тела погибших.