Лавров: список участников саммита по Газе определял Египет вместе с США

На саммит в Шарм-эш-Шейх не приглашен премьер-министр Ирака, отметил министр иностранных дел РФ

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Приглашения участникам "саммита мира" в Шарм-эш-Шейхе, который проводится по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа, направлял Египет по согласованию с США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с журналистами из арабских стран.

"Я могу только отметить, что приглашения направляли хозяева саммита. Это руководство Египта, которое, как было сообщено, согласовывало свои действия с другими арабскими инициаторами, но прежде всего с Соединенными Штатами. Кстати, на саммит в Шарм-эш-Шейх не приглашен и премьер-министр Ирака, хотя Ирак является председателем Лиги арабских государств на данный момент", - отметил министр, отвечая на вопрос о том, почему Россия не принимает участие в саммите.

Комментируя участие в "саммите мира" посла Японии, Лавров напомнил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее выразил надежду, что основное бремя по восстановлению Газы понесут арабские страны. "Япония тоже привлекаются периодически к восстановлению каких-то территорий, которые пострадали в результате военных действий. Наверное, в этом тоже есть какой-то смысл", - пояснил глава МИД РФ.