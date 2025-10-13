Лавров: Россия заинтересована в облегчении визового режима с арабскими странами

Глава МИД РФ отметил, что речь идет в том числе про Кувейт

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россия заинтересована в том, чтобы максимально облегчить визовый режим с арабскими государствами, в том числе с Кувейтом. На это обратил внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы заинтересованы в том, чтобы максимально облегчить визовый режим. Если не было обращения со стороны наших друзей из Кувейта о введении безвизового режима, мы проверим. При наличии такого интереса я не вижу каких-то больших сложностей", - отметил глава российской дипломатии на встрече с журналистами из арабских стран.