Лавров: "хрупкие формулировки" плана Трампа не должны подвергаться ревизии

Глава МИД РФ отметил, что такие попытки уже есть

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. "Хрупкие формулировки" в плане президента США Дональда Трампа по разрешению кризиса в Газе не должны подвергаться ревизии. Такие попытки уже есть, обратил внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с журналистами из арабских стран.

Читайте также

Поиск компромиссов, палестинское государство и план Трампа. Заявления Лаврова

"Самое главное - чтобы те хрупкие формулировки, которые в плане Трампа содержатся, никто не пытался подвергать ревизии. А такие попытки мы уже слышим с разных сторон", - сказал он.

Как уточнил Лавров, "в Израиле есть деятели, которые заявляют, что договоренности не запрещают Израилю в любое время возобновить боевые действия". Подобных высказываний уже было немало, отметил он.

"ХАМАС считает, что Израиль задним числом пытается что-то там уточнить, сконкретизировать, и выступает против этого, заявляя, что ХАМАС принял план Трампа [так], как он был представлен. Там еще много будет сейчас таких маневров вокруг этого документа, поэтому очень важно не возбуждать страсти и не провоцировать какое-то новое обострение, а всем сконцентрироваться на буквальном выполнении договоренностей об отводе, освобождении, в том числе палестинцев", - подчеркнул глава МИД РФ.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с этим планом. Движение ХАМАС выразило готовность освободить всех израильских заложников, удерживаемых в Газе, и передать тела погибших.