Лавров: РФ будет способствовать выполнению договоренностей в рамках плана Трампа

Глава МИД России отметил, что важно всем сторонам сконцентрироваться на буквальном выполнении договоренностей

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россия будет всячески способствовать выполнению договоренностей в рамках плана президента США Дональда Трампа по разрешению кризиса в Газе, заверил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с журналистами из арабских стран.

Как отметил глава МИД РФ, важно всем сторонам сконцентрироваться на буквальном выполнении договоренностей. "Мы будем всячески этому способствовать", - указал Лавров.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с этим планом. Движение ХАМАС выразило готовность освободить всех израильских заложников, удерживаемых в Газе, и передать тела погибших.