Лавров: "Саммит мира" в Египте стал итогом компромисса

Глава МИД РФ отметил, что надо приступать к выработке плана по созданию палестинского государства

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. "Саммит мира" в Шарм-эш-Шейхе является результатом компромисса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с журналистами из арабских стран.

"Саммит, который сегодня начинается в Шарм-эш-Шейхе, уже созывается на основе компромиссной платформы. Инициаторы предложили компромисс, и сейчас нужно не испытывать судьбу, а четко выполнить все то, что предложено, что позволит остановить кровопролитие, решить гуманитарные проблемы, начать восстановление Газы, - указал Лавров. - Но параллельно, не откладывая, надо приступать к выработке следующего плана. Плана по созданию палестинского государства".

"Саммит мира" в Шарм-эш-Шейхе созывается по случаю официального заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа. При этом представители палестинского движения ХАМАС и Израиля, которые вели переговоры о перемирии в анклаве и об обмене удерживаемых там заложников на палестинских заключенных, от участия во встрече отказались. Как утверждает египетский информационный портал As-Shorouq, в "саммите мира" примет участие президент Палестины Махмуд Аббас. Ранее американский портал Axios сообщал, что на предстоящем саммите ожидается участие лидеров или министров иностранных дел Великобритании, Германии, Индонезии, Иордании, Италии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Саудовской Аравии, Турции и Франции.