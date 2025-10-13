Лавров: Трамп руководствуется балансом интересов для решения кризиса в Газе

Глава МИД РФ обратил внимание, что нужно искать этот баланс при решении кризиса

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп при урегулировании кризиса в Газе использует свое влияние на всех участников конфликта для того, чтобы достичь баланса интересов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с журналистами из арабских стран.

"Великие державы, конечно же, призваны использовать свое влияние на всех участников конфликта, именно для того, чтобы сподвигать их к балансу интересов. И как сказал президент [России Владимир] Путин на днях, мы видим, что президент Трамп руководствуется именно этим", - указал министр. Кроме того, глава МИД РФ обратил внимание, что нужно искать баланс интересов при решении кризиса в секторе Газа.

6 октября делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта согласились реализовать положения первого этапа мирного плана, ранее представленного Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу в 12:00 мск 10 октября. ХАМАС должен освободить пленных до 12:00 13 октября, однако, как сообщил ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на документ, содержащий пошаговый план реализации сделки, передача заложников должна состояться до 06:00 13 октября.

В ночь на 10 октября канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило "сделку по освобождению всех заложников". 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии в Газе.