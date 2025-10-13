Лавров: бывшие колонизаторы пытаются спровоцировать обострение в Африке

Глава МИД РФ отметил, что Россия готова содействовать сглаживанию противоречий

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Бывшие колонизаторы Африки пытаются голословно обвинить Россию и ее африканский корпус в обострении ситуации на континенте, Москва же готова содействовать сглаживанию противоречий. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с журналистами из арабских стран.

Лавров обратил внимание на то, что корреспондент зачитала вопрос о якобы негативном влиянии африканского корпуса по бумажке. "Вам так тщательно все написали, вы добросовестно зачитали все, что там было", - отметил он.

"Африканский корпус является подразделением Министерства обороны РФ. Наши военные не совершают каких-либо действий против мирного населения, гражданских объектов, - сказал министр. - <…> Все дело именно в попытках сегодня Россию голословно обвинить в чем угодно, в самых смертных грехах. Вы сказали, что африканский корпус в некоторых странах, которые соседствуют с Алжиром, и там вроде какие-то возникают вопросы, озабоченности, - если вы имеете в виду Мали, то в Мали наш африканский корпус работает по просьбе, приглашению законных властей этой страны".

"Мы знаем о трениях, которые существуют между нашими друзьями в Алжире и Мали. Эти трения связаны с колониальным прошлым, когда колонизаторы просто делили Африку по линейке, рассекая места проживания этнических групп. Как это произошло в южной части африканского континента, Руанда, Бурунди, - продолжил глава МИД РФ. - В случае с Алжиром и Мали так произошло с туарегами. Это наследие постоянно прорывается наружу в виде тех или иных конфликтов. Не исключаю, что те, кто по этой линейке проводил границы, они так иногда пытаются спровоцировать обострение. Посмотрите карту Африку, там очень много искусственных границ".

По его словам, Африканский союз в свое время после деколонизации рассматривал вопрос о том, чтобы сделать более логичным это пограничное размежевание, чтобы не рассекать этнические и конфессиональные группы пополам. "Тогда было принято решение не делать этого, потому что это открыло бы "ящик Пандоры", и эти конфликты, которые сейчас порой вспыхивают, тогда бы охватили всю Африку. Это было очень мудрое решение Африканского союза, - отметил Лавров. - Мы в контакте с нашими алжирскими друзьями по той проблеме, о которой вы упомянули, по проблеме отношений с Мали. И в контакте с нашими друзьями из Мали. Те и другие заинтересованы в том, чтобы мы как-то содействовали сглаживанию противоречий. Мы к этому готовы".