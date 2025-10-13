Дронов вступит в должность губернатора Новгородской области 14 октября

Торжественная церемония состоится в Новгородской областной филармонии имени Аренского

Редакция сайта ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 октября. /ТАСС/. Торжественная церемония вступления в должность избранного губернатора Новгородской области Александра Дронова состоится 14 октября в Новгородской областной филармонии имени Аренского. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале.

"14 октября в 12:00 в большом зале Новгородской областной филармонии имени А. С. Аренского начнется церемония вступления в должность губернатора региона. Александр Дронов принесет присягу на верность народу и Конституции Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Досрочные выборы главы Новгородской области проходили с 12 по 14 сентября. На пост губернатора претендовали пять кандидатов: Александр Дронов ("Единая Россия"), набравший 62,19% голосов, Ольга Ефимова (КПРФ) - 14,54%, Николай Захаров от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость набрал 5,51%, Алексей Чурсинов (ЛДПР) - 9,06%, Николай Швабович ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 5,76%.

С 2020 года Дронов занимал пост первого замгубернатора Новгородской области. С 7 февраля 2025 года он исполнял обязанности губернатора региона, когда возглавлявший область с февраля 2017 года Андрей Никитин был назначен заместителем главы Минтранса РФ. 5 марта 2025 года указом президента страны Владимира Путина Дронов назначен врио губернатора региона.