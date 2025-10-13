Депутат Аршинова: Латвия превращается в "резервацию русофобского безумия"

Алена Аршинова также обратила внимание, что западные власти и международные организации "демонстрируют поразительную, но ожидаемую слепоту", когда жертвами несправедливости становятся россияне

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Латвийские власти занимаются русофобией и выталкивают и страны трудоспособных людей вместо решения своих внутренних проблем. Об этом в беседе с ТАСС заявила глава автономной некоммерческой организации (АНО) "Евразия", депутат Госдумы Алена Аршинова, комментируя планы Латвии выдворить 841 гражданина России, не подтвердивших знание латышского языка.

"Вместо того чтобы решать внутренние проблемы, власти Латвии занимаются русофобией и наносят своей стране еще больший урон. Они добровольно превращаются в резервацию русофобского безумия, выталкивая из страны здравых, трудоспособных людей", - сказала Аршинова, отметив, что в России всегда ждут "всех здравых умом и духом людей".

Депутат также обратила внимание, что западные власти и международные организации "демонстрируют поразительную, но ожидаемую слепоту", когда жертвами несправедливости становятся граждане РФ. "Любое преступление, любое попрание их же декларируемых ценностей, если оно направлено против россиян, тут же объявляется "защитой национальных интересов" и получает карт-бланш. Этот двойной стандарт - не случайность, а суть западного проекта", - подчеркнула она.

Латвия установила крайний срок для сдачи экзамена по латышскому языку 13 октября. По его истечении Рига считает законной процедуру депортации граждан РФ, не показавших достаточный уровень владения языком. Уже известно о высылке 841 россиянина на этом основании. Москва подчеркивала, что уже разработала меры для их обустройства на Родине.