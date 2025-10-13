Дума обсудит с министрами повышение производительности труда

Главной темой станет "Автоматизация и повышение производительности труда как факторы социального и экономического развития", уточнил председатель ГД Вячеслав Володин

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Правительственный час на тему автоматизации и повышения производительности труда пройдет в Госдуме во вторник, 14 октября. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам Совета Думы.

"Во вторник, 14 октября, в Государственной думе состоится правительственный час на тему "Автоматизация и повышение производительности труда как факторы социального и экономического развития", - сказал Володин журналистам.

В заседании примут участие первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, министр экономического развития РФ Максим Решетников. Запланированы их выступления и ответы на вопросы депутатов.

По словам председателя Госдумы, необходимо заниматься подготовкой квалифицированных рабочих кадров и повышением производительности труда. "Рост производительности труда напрямую влияет на рост экономики", - отмечал ранее Володин.