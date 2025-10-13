МИД РФ приветствовал успешное проведение выборов на Сейшелах

В ведомстве отметили, что Москва готова к сотрудничеству с новым руководством республики

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Москва с удовлетворением восприняла успешное проведение президентских выборов на Сейшелах и готова к сотрудничеству с новым руководством республики. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Второй тур выборов проходил с 9 по 11 октября. Согласно официальным результатам, Бывший спикер сейшельского парламента Патрик Эрмини обошел действующего президента Вавела Рамкалавана, набрав 52,7% голосов.

"В Москве с удовлетворением восприняли сообщения об успешном проведении выборов в Республике Сейшельские Острова (РСО) и подтверждают готовность к активной совместной работе с новым руководством РСО по укреплению традиционно дружественных российско-сейшельских связей в политической, экономической, гуманитарной и иных областях, конструктивному взаимодействию с Викторией на международных и региональных площадках", - отметили в дипведомстве.

Там также обратили внимание, что по оценкам наблюдателей, голосование прошло в спокойной, конструктивной обстановке, в полном соответствии с сейшельским законодательством и общепризнанными нормами.