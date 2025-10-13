Законопроект о моратории на взыскание долгов в Донбассе могут изучить в ноябре

Инициативой предлагается наделить судебных приставов правом приостанавливать взимание задолженности до устранения военного положения или режима контртеррористической операции

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Совет Думы поручил думскому комитету по безопасности и противодействию коррупции подготовить к рассмотрению в первом чтении в ноябре законопроект о возможности приостановления взыскания долгов на территориях, где введены военное положение или режим контртеррористической операции. Об этом ТАСС сообщил источник в палате парламента.

"Законопроект о моратории на взыскание долгов на прифронтовых территориях комитету по безопасности и противодействию коррупции поручено подготовить к рассмотрению в первом чтении в ноябре", - сказал собеседник агентства.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с председателем комитета Василием Пискаревым. Проектом предлагается наделить судебных приставов-исполнителей правом приостанавливать взыскание задолженности до устранения указанных чрезвычайных обстоятельств.

Пискарев ранее пояснял, что под действие инициативы попадают физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, находящиеся в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Белгородской, Брянской и Курской областях. "В условиях продолжающихся террористических атак со стороны Украины многие из них оказались в тяжелой жизненной ситуации и объективно не имеют возможности своевременно исполнять свои обязательства по погашению долгов", - отмечал он.