Посол России в Словакии Братчиков завершает свою миссию в республике

Игорь Братчиков прибыл в Братиславу в 2020 году

Редакция сайта ТАСС

БРАТИСЛАВА, 13 октября. /ТАСС/. Посол РФ в Словакии Игорь Братчиков сообщил в Telegram-канале дипломатического представительства о завершении своей миссии в республике.

"Завершается моя пятилетняя миссия на посту чрезвычайного и полномочного посла России в Словакии, - написал Братчиков. - Хочу от души поблагодарить всех, кто оказывал мне помощь и содействие в реализации главной задачи, поставленной передо мной моей Родиной, - делать максимум возможного для сохранения добрых, имеющих глубокие исторические корни отношений между народами наших стран".

Братчиков прибыл в Братиславу в 2020 году. Он отметил, что с первых дней почувствовал теплое отношение большей части словацкого народа к России. "Совместными усилиями - вопреки давлению "извне" и стараниям определенных политиков - нам в целом удалось не допустить разрушения традиций духовной и культурной общности, дружеских связей между обычными россиянами и словаками", - написал посол.

"На конкретных примерах я ежедневно убеждался в искренней заинтересованности словацкого народа в развитии добрососедского и взаимовыгодного сотрудничества наших государств во всех сферах такого взаимодействия. Не на словах, а на деле знаю ответственное отношение словацкого общества к сохранению правды о событиях Второй мировой войны. Высоко оцениваю честный подход нынешнего словацкого руководства, абсолютного большинства граждан республики к сохранению благодарной памяти о простых солдатах и полководцах Красной армии, 80 лет назад принесших Европе освобождение от фашизма. Вижу в этом гарантию того, что наши народы будут всегда рядом на пути своего развития", - написал Братчиков.