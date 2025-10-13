МИД РФ поприветствовал стабилизацию обстановки на афгано-пакистанской границе

Российские представители призывают стороны к сдержанности

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россия приветствует стабилизацию обстановки на границе Афганистана и Пакистана и призывает стороны к сдержанности. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В дипведомстве отметили, что с тревогой следили за сообщениями об очередном обострении ситуации в районе афгано-пакистанской границы 10-11 октября. "Кабул и Исламабад по-разному комментируют характер столкновений, причины эскалации", - указали в ведомстве.

"К настоящему времени, по поступающей информации, обстановка стабилизируется. Мы приветствуем этот процесс. Призываем Кабул и Исламабад к сдержанности и выдержке, разрешению любых разногласий политико-дипломатическими средствами", - подчеркнули в министерстве.