Замглавы МИД РФ принял копии верительных грамот у посла Намибии

Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития всего комплекса российско-намибийских связей

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин принял копии верительных грамот у посла Намибии в Москве Моники Ндилиавике Нашанди. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"13 октября заместитель министра иностранных дел России Вершинин принял назначенного посла Республики Намибии в Москве Нашанди, которая вручила копии верительных грамот", - проинформировали в дипведомстве.

Как отметили в МИД, стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития всего комплекса российско-намибийских связей, "высказана взаимная нацеленность на их поступательное наращивание". "Состоялся также заинтересованный обмен мнениями по актуальной тематике международной и региональной повестки дня. Отмечена созвучность позиций России и Намибии по многим ключевым проблемам современности", - подчеркнули в МИД РФ.