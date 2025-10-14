На Запорожье рассказали, что в Васильевку с 2022 года вернулись 5 тыс. жителей

Глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко отметила, что сейчас в районе проживает около 45 тыс. человек

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Около 5 тыс. мирных жителей прифронтовой Васильевки Запорожской области вернулись в город с начала специальной военной операции в 2022 году. Об этом сообщила в интервью ТАСС глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.

"В самой Васильевке порядка 9 тыс. жителей при том, что на момент моего назначения в апреле 2022 года было около 4 тыс. человек. Мы видим положительную динамику, что жители возвращаются", - сказала она.

По словам главы района, часть мирных жителей вернулась с территории Украины. "Жители вернулись из других уголков, из той же Украины - посмотрели своими глазами, что там реально происходит, а не читая в телеграме, что они там пишут", - отметила Романиченко. Она добавила, что сейчас население прифронтового района составляет около 45 тыс. человек.