Посол Гончар: НАТО и ЕС повышают риски непреднамеренного столкновения с Россией

Посол РФ в Бельгии заявил, что истерия западников не утихает

БРЮССЕЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. НАТО и Евросоюз идут по эскалационному пути, повышающему риски непреднамеренного военного столкновения с Россией. Об этом предупредил в интервью ТАСС посол России в Бельгии Денис Гончар, который также отвечает за отсутствующие на данный момент контакты России и НАТО.

"Вопреки здравому смыслу НАТО и ЕС продолжают идти по эскалационному пути, увеличивающему риски непреднамеренного столкновения и чреватому самыми негативными последствиями для глобальной стабильности, - отметил посол. - С сожалением констатируем, что, несмотря на все заявления российского руководства, включая [заявление] президента России Владимира Путина на Валдайском форуме, о том, что Россия не собирается нападать на НАТО, истерия западников не утихает. К антироссийскому запалу традиционно горластых прибалтов и Польши в последнее время все чаще присоединяются некогда трезвомыслящие еврогранды, например, Германия. Утверждения канцлера Фридриха Мерца, что ФРГ "уже находится в состоянии конфликта с Россией", перемежаются призывами министра обороны Бориса Писториуса "готовиться к войне" с нашей страной "в ближайшее пять-семь лет".

"Думается, что одним из главных адресатов данной дезинформационной кампании является президент США Дональд Трамп, которого пытаются склонить к занятию "жесткой линии" в отношении Москвы и затянуть в противостояние с нами", - предупредил высокопоставленный дипломат.

"Проблема, к сожалению, не только в воинственной риторике, но и в реально предпринимаемых "на земле" шагах. В формате НАТО данный факт демонстрируется новыми натовскими нормативами по выходу к 2035 году на уровень расходов на оборону 5% ВВП, что на практике выльется среди прочего в направление астрономических сумм на закупку военной техники. Это при том, что уже сейчас суммарный оборонный бюджет альянса оценивается более чем в 1,5 трлн долларов, что представляет собой 55% общемировых военных трат", - подчеркнул он.

"К раскручиванию военной спирали активно подключился и Евросоюз. В ходе последнего, 5-го заседания коллегии еврокомиссаров по вопросам обороны и безопасности, куда позвали генсека НАТО Марка Рютте, глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен сделала упор на необходимости развития военного потенциала, оборонных мощностей и "флагманских проектов" - европейской "стены дронов", "Дозора на восточном фланге", "Противоракетного щита" и "Щита космической обороны". Напомню, что речь идет о планах вроде как бы не военного блока, а экономико-политической организации", - заключил российский посол.