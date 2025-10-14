Реклама на ТАСС
На Запорожье рассказали, что ВСУ бьют по станциям мобильной связи

По словам главы Васильевского муниципального округа Натальи Романиченко, Минцифры проводит большой объем работы для улучшения качества связи
03:12
Иван Скиртач/ ТАСС
© Иван Скиртач/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно наносят удары по базовым станциям мобильной связи в прифронтовом Васильевском районе Запорожской области. Об этом сообщила в интервью ТАСС глава муниципального округа Наталья Романиченко.

"Все работы, которые необходимы, прорабатываются постоянно: и установка новых базовых станций, и ремонт поврежденных, потому что противник активно бьет по базовым станциям. Кому нужна сотовая связь? Чтобы жители могли связаться со своими родными и близкими. Врага это не интересует. Мы все для них враги - и дети малые, и старшее поколение, кто бы это ни был. Минцифры проводит большой объем работы в направлении улучшения качества связи, чтобы был стабильный проводной интернет", - рассказала она. 

