На Запорожье рассказали, что ВСУ бьют по станциям мобильной связи

По словам главы Васильевского муниципального округа Натальи Романиченко, Минцифры проводит большой объем работы для улучшения качества связи

Редакция сайта ТАСС

© Иван Скиртач/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно наносят удары по базовым станциям мобильной связи в прифронтовом Васильевском районе Запорожской области. Об этом сообщила в интервью ТАСС глава муниципального округа Наталья Романиченко.

"Все работы, которые необходимы, прорабатываются постоянно: и установка новых базовых станций, и ремонт поврежденных, потому что противник активно бьет по базовым станциям. Кому нужна сотовая связь? Чтобы жители могли связаться со своими родными и близкими. Врага это не интересует. Мы все для них враги - и дети малые, и старшее поколение, кто бы это ни был. Минцифры проводит большой объем работы в направлении улучшения качества связи, чтобы был стабильный проводной интернет", - рассказала она.