Мирошник назвал раздутой тему с поставкой Tomahawk

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник отметил, что поставка ракет ставит под вопрос миротворческие подходы президента США Дональда Трампа

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник © Георгий Чернышов/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Тема возможности поставок Соединенными Штатами ракет Tomahawk Украине сильно преувеличена. Тем не менее она вызывает вопросы, насколько подходы американского лидера Дональда Трампа действительно миротворческие, указал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьев Live".

Как отметил Мирошник, Трамп начинает позиционировать себя как миротворец, говоря о том, что остановил уже несколько конфликтов, а также всячески пытается подчеркнуть, что украинский кризис - это конфликт экс-президента США Джо Байдена и России.

"Если сейчас Трамп все-таки пытается влазить с точки зрения давления, оказания военной помощи бандитам, передачи им дальнобойного вооружения в виде тех же "Томагавков", то это существенно ставит вопрос о том, насколько действительно миротворческие подходы у него доминируют, или он начинает играть, его постепенно втягивают на тот же трек, на котором был Байден, то есть пытаясь помогать украинской стороне и заводя еще дальше саму тему этого конфликта. Сейчас идет такая политическая перепалка", - подчеркнул он.

"Мне кажется, тема самих "Томагавков" достаточно сильно преувеличена. Имеется в виду - здесь политики гораздо больше, чем военной составляющей", - добавил дипломат. По его словам, "Томагавки" достаточно неплохо изучены российскими военными, они знают, что с ними делать.

Мирошник обратил внимание на то, что оказывать на Россию давление бессмысленно, это только ухудшит положение США как стороны, которая пытается демонстрировать свои миротворческие подходы. Кроме того, это подталкивает конфликт к эскалации, подчеркнул он.

Tomahawk для Киева

Ранее Трамп заявил о том, что до принятия окончательного решения о передаче Киеву Tomahawk, ему, вероятнее всего, следует обсудить это с президентом РФ Владимиром Путиным.

6 октября американский лидер сообщал, что фактически принял решение о возможности передачи ракет "Томагавк" украинской стороне, но не пояснил, в чем оно заключается.

Путин отмечал, что применять "Томагавки" без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и предупредил, что "это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами".