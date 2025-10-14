Путин провел телефонный разговор с Токаевым

Лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и госвизит президента Казахстана в Россию

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону укрепление партнерства и союзничества двух стран и совместные проекты. О содержании беседы сообщает пресс-служба Кремля.

"Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества, последовательную реализацию совместных проектов в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - отмечается в сообщении.

Путин также обсудил с Токаевым его предстоящий госвизит в Россию.

"Обсуждены некоторые практические вопросы двустороннего сотрудничества в контексте подготовки предстоящего государственного визита президента Казахстана в Россию", - говорится в сообщении.