Госдума подготовит предложения по ситуации с депортацией россиян из Латвии

Инициативы "должны носить конкретный характер и охладить безумные головы, которые принимают такие решения", указал председатель ГД Вячеслав Володин

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к главам профильных думских комитетов и вице-спикеру палаты парламента Петру Толстому с просьбой подготовить предложения по ситуации с депортацией 841 гражданина РФ из Латвии.

Латвия установила крайний срок для сдачи экзамена по латышскому языку 13 октября. По его истечении Рига считает законной процедуру депортации граждан РФ, не показавших достаточный уровень владения языком. Уже известно о высылке 841 россиянина на этом основании. Москва подчеркивала, что уже разработала меры для их обустройства на Родине.

"Попросим глав профильных комитетов, <…> Петра Олеговича [Толстого] подготовить необходимые предложения, которые должны носить конкретный характер и охладить безумные головы, которые принимают такие решения", - сказал Володин на пленарном заседании.