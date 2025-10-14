Толстой призвал защитить россиян, которых Латвия выгоняет "без копейки"

Вице-спикер Госдумы отметил, что им нужно предоставить и дать "возможность жить на новой родине, фактически в своей стране"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. России необходимо защитить вынужденных переселенцев из Латвии. Об этом в ходе пленарного заседания заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Это граждане нашей страны. Мы должны их защищать: словом, делом, действием. Россия должна быть достойна тех людей, которых пешком отправляют через границу без копейки денег в Россию. Мы должны предоставить им жилье, мы должны дать им возможность жить на новой родине, фактически в своей стране", - сказал депутат.

Он отметил, что вопросы обеспечения переселенцев должны решаться на федеральном и региональном уровнях. "Это вопрос чести, достоинства страны, вопрос нашей гражданской позиции", - подчеркнул парламентарий.

Латвия установила крайний срок для сдачи экзамена по латышскому языку 13 октября. По его истечении Рига считает законной процедуру депортации граждан РФ, не показавших достаточный уровень владения языком. Уже известно о высылке 841 россиянина на этом основании. Москва подчеркивала, что уже разработала меры для их обустройства на Родине.