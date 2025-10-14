Володин: действия Латвии доказывают важность проведения СВО на Украине

Председатель Госдумы заявил, что только достижение целей специальной операции может остановить то, что сейчас происходит

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Решение Латвии депортировать 841 гражданина РФ доказывает важность проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

Латвия установила крайний срок для сдачи экзамена по латышскому языку 13 октября. По его истечении Рига считает законной процедуру депортации граждан РФ, не показавших достаточный уровень владения языком. Уже известно о высылке 841 россиянина на этом основании. Москва подчеркивала, что уже разработала меры для их обустройства на Родине.

"Это очень плохо, когда такое начинает происходить в мире, и еще раз доказывает важность проведения специальной военной операции. Только победа, только конечный результат, достижение целей специальной операции может остановить то, что сейчас происходит", - сказал Володин.