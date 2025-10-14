Медведев прибыл на форум "Женского движения" ЕР в Национальном центре "Россия"

Мероприятие объединило более 700 участниц из 89 регионов страны

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев прибыл в Национальный центр "Россия", где проходит третий всероссийский форум партийного проекта "Женское движение", передает корреспондент ТАСС.

Политик примет участие в пленарном заседании форума, в рамках которого обсуждаются вопросы поддержки женского лидерства, вовлечения женщин в общественно-политическую жизнь, развитие их профессионального потенциала, а также расширение участия в высокотехнологичных отраслях и предпринимательстве.

Форум организован партией "Единая Россия", он объединил более 700 участниц - председателей региональных общественных советов, координаторов и активисток партпроекта из 89 регионов страны, политиков, представителей общественных объединений и экспертного сообщества.