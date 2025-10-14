Путин 15 октября обсудит с правительством дорожное строительство

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 15 октября проведет совещание с членами правительства в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля.

"Основная тема встречи - дорожное строительство. С докладом выступит заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин", - отмечается в сообщении.

Кроме того, как указывает Кремль, традиционно "будет рассмотрен ряд текущих вопросов".

Глава государства на регулярной основе проводит совещания с членами правительства. В предыдущий раз такое мероприятие состоялось 17 сентября. Хотя обычно у таких заседаний есть заранее определенная повестка, зачастую на передний план выходят более актуальные темы, о которых сообщает в начале встречи сам президент.