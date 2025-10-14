В ГД предложили запретить госорганам запрашивать справки о доходах у граждан

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Группа депутатов ГД от фракции "Новые люди" направила письмо министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву с предложением запретить всем государственным органам запрашивать у граждан справки о доходах и другие документы, которые можно получить через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Документ есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечают депутаты, несмотря на цифровизацию госуслуг, граждане по-прежнему сталкиваются с требованием предоставлять справки о доходах и суммах налога, в том числе 2-НДФЛ. "Сохранение в других ведомствах требования предоставлять справку о доходах или другие документы, имеющиеся у федеральных органов исполнительной власти, является избыточным административным барьером, который увеличивает нагрузку на граждан, бухгалтерии и иные структурные подразделения предприятий, государственные органы", - подчеркнули они.

"Просим вас, уважаемый Максут Игоревич, проработать вопрос о соблюдении компетентными органами требований федерального закона, введении единого для всех органов власти запрета запрашивать у граждан справки о доходах и иные документы, обеспечить повсеместный переход на получение необходимых сведений из информационных систем федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов субъектов РФ, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, иных органов и организаций в рамках СМЭВ", - говорится в обращении.

Депутаты отметили, что информационный обмен между федеральными органами исполнительной власти, осуществляемый через СМЭВ, позволяет передавать данные о доходах и налогах граждан без их участия. "Так, Федеральная налоговая служба обладает всеми необходимыми сведениями о доходах и суммах налогов граждан и предоставляет их компетентным органам по каналам СМЭВ", - добавили они.

"Успешный опыт Социального фонда России, который при назначении соответствующего единого пособия получает данные о доходах граждан в автоматическом режиме, доказывает, что технология для отказа от справки о доходах уже эффективно работает", - подчеркнули авторы инициативы.