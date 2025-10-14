Карпович: Трамп чувствует себя хозяином "театра марионеток" европейских лидеров

Современный мир посредством неловких движений тех или иных европейских политиков "превратился в раскачавшуюся лодку, которая может перевернуться в любой момент", отметил проректор Дипломатической академии МИД России

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп видит, что лидеры Европы зависимы от него, такова парадигма текущего взаимодействия США с европейскими странами. Такое мнение высказал ТАСС проректор Дипломатической академии МИД России Олег Карпович.

"Саммит в Шарм-эш-Шейхе показал, что Дональд Трамп является неким режиссером происходящих событий, у него есть "любимые и нелюбимые актеры". Поэтому большинство европейских лидеров пытаются завоевать внимание, расположение Трампа, но не у всех это получается, - сказал Карпович. - Есть ряд европейских политиков, которые вызывают у Трампа положительные эмоции. Это премьер-министр Венгрии и премьер-министр Италии. Безусловно, вызывает позитивные эмоции президент Турции. Есть европейские лидеры, например президент Франции, канцлер ФРГ и премьер-министр Великобритании, к которым Трамп относится спокойно".

Проректор Дипломатической академии выразил уверенность, что Трамп чувствует зависимость от него европейских лидеров. "Поэтому Трамп ведет себя как хозяин такого "театра марионеток", он может использовать того или иного политика. У тех ничего не остается, кроме как подчиняться, - отметил собеседник агентства. - Такова нынешняя парадигма взаимодействия между США и их европейскими сателлитами. Равноправных отношений, которые были ранее и к которым, возможно, пытался стремиться [экс-президент США] Джо Байден, сейчас абсолютно нет. Каждый европейский лидер получает ровно столько, сколько считает нужным дать ему американский президент".

По его словам, современный мир посредством неловких движений тех или иных европейских политиков "превратился в раскачавшуюся лодку, которая может перевернуться в любой момент".

"Требуется консолидация усилий, выверение позиций между Россией и США. Запас прочности, полученный в ходе саммита в Анкоридже, должен будет дать о себе знать и приведет к достижению каких-то сдвигов, результатов по украинскому кризису, - отметил эксперт. - Трамп как бизнесмен в политике использует ряд инструментов, которые не совсем принято применять в политике. Все его подходы учитываются и президентом России, и российским внешнеполитическим блоком. Это поможет нам продвинуться в решении связанных с украинским кризисом вопросов, то есть добиться долгосрочного и полноценного мира с учетом прежде всего интересов России".