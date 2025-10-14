В Новой Каховке главой совета депутатов выбрали Галину Изюменко

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил уверенность, что под ее руководством совет будет работать слаженно и результативно

Редакция сайта ТАСС

© Херсонское отделение партии "Единая Россия"

ГЕНИЧЕСК, 14 октября. /ТАСС/. Депутат от фракции "Единая Россия" Галина Изюменко избрана главой Совета депутатов городского округа Новая Каховка на внеочередном заседании. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Выборы были проведены в связи с гибелью главы совета депутатов Владимира Леонтьева в результате атаки ВСУ 1 октября. Он умер в больнице, куда был доставлен в тяжелом состоянии. Церемония прощания прошла в пятницу в соборе Александра Невского в Симферополе.

"Назначение Галины Сергеевны Изюменко на должность председателя Совета депутатов Новокаховского округа - взвешенное и заслуженное решение. Она проявила себя как ответственный и деятельный человек, умеющий слушать и слышать людей, грамотно выстраивать работу с коллегами. Активно участвует в решении социальных вопросов, поддерживает семьи, ведет работу с детьми и подростками", - сказал он.

Сальдо выразил уверенность, что под ее руководством совет будет работать слаженно и результативно.

Как уточнили в пресс-службе херсонского отделения партии "Единая Россия", за Изюменко тайно проголосовали 10 из 11 присутствовавших депутатов. "Выбирали из двух кандидатов. Второй - самовыдвиженец Александр Манацюк. Перед этим Галину Изюменко поддержало собрание фракции "Единой России" в горсовете и региональный политический совет", - добавили в пресс-службе.

Изюменко родилась в Тюменской области, а затем переехала в Херсонскую. С 2014 до 2024 года Изюменко была начальником автозаправочных станций "Окко", "Югнефть" Херсонской области. В марте 2022 года она смогла организовать работу заправочных станций, когда в городе их не было. В 2023 году стала депутатом Совета депутатов Новой Каховки, являясь членом комиссии по делам несовершеннолетних.