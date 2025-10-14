Пушков: поставка Киеву ракет Tomahawk может нанести "тройной вред"

Сенатор отметил, что президент США Дональд Трамп сейчас может либо осуществить свою угрозу и нанести ущерб делу мира, либо сделать выбор в пользу рационального решения

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Передача Украине американских ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя, но может нанести "тройной вред" - навредить отношениям РФ и США, перспективам урегулирования украинского конфликта и глобальной безопасности, заявил сенатор Алексей Пушков.

"США могут передать Украине до 50 ракет Tomahawk. <...> Это тот самый случай, когда на поле боя для Украины ситуация никак не изменится, но зато общий вред может быть огромный, причем вред тройной: и для перспектив урегулирования украинского кризиса; и для отношений между Вашингтоном и Москвой; и для глобальной безопасности, поскольку такая поставка неизбежно приведет к новому уровню эскалации конфликта", - написал он в своем Telegram-канале.

Сенатор добавил, что президент США Дональд Трамп сейчас может либо осуществить свою угрозу и нанести ущерб делу мира, либо сделать выбор в пользу рационального решения.

Трамп 6 октября сообщил, что фактически принял решение о возможности передачи ракет Tomahawk украинской стороне, но не пояснил, в чем оно заключается. Он заявил, что до принятия окончательного решения о передаче Киеву Tomahawk, ему, вероятнее всего, следует обсудить это с президентом РФ Владимиром Путиным.