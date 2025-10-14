Путин и Мирзиёев обсудили вопросы сотрудничества России и Узбекистана

Лидеры двух стран также отметили рост взаимного товарооборота

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре обсудили развитие взаимодействия между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая продвижение крупных совместных проектов в торгово-инвестиционной и энергетической сферах. Отмечен рост взаимного товарооборота. Высказано также удовлетворение по поводу тесного практического взаимодействия ряда ключевых ведомств двух стран", - отмечается в сообщении.

Президенты двух стран подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзнических отношений. Лидеры также договорились о продолжении контактов.