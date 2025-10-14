Экс-депутат Госсовета Удмуртии Любовь Зайцева возглавила гордуму Ижевска

На первом заседании прошло голосование за изменения в устав города

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Депутаты городской думы Ижевска восьмого созыва на первой сессии во вторник избрали председателем гордумы Любовь Зайцеву, которая ранее занимала должность замруководителя фракции "Единой России" в Госсовете Удмуртии. Об этом сообщается на сайте гордумы.

"14 октября состоялось первое заседание первой сессии городской думы Ижевска восьмого созыва. <…> На сессии депутаты поддержали кандидатуру Любови Зайцевой на пост председателя городской думы Ижевска", - отмечается в сообщении.

По итогам сентябрьских выборов в городскую думу Ижевска, состоящую из 35 депутатов, вошли представители пяти политических партий. 29 мест заняли депутаты от "Единой России", по два - от КПРФ и ЛДПР, по одному - от "Справедливой России" и "Новых людей".

"Считаю, что у нас сформировалась ответственная, работоспособная, неравнодушная команда, несмотря на то, что депутатский корпус значительно обновился. 16 депутатов вошли в городскую думу вновь и 19 избраны впервые. Объединение опыта и новых идей помогут нам совместно развивать город, участвовать в реализации национальных и партийных проектов, выполнять народную программу и реестр наказов избирателей", - отметила Зайцева.

На первом заседании депутаты проголосовали за изменения в Устав Ижевска, который приводится в соответствии с федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" и региональным законом о местном самоуправлении. В соответствии с поправками депутаты будут выбирать главу города из числа кандидатов, представленных главой Удмуртии. Ранее депутаты выбирали главу Ижевска по итогам конкурса.