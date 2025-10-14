Путин поблагодарил президента Таджикистана за гостеприимство

Президент РФ также отметил высокий уровень организации прошедших в Душанбе второго саммита Россия - Центральная Азия и заседания Совета глав государств - участников СНГ

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона за теплый прием в ходе недавнего госвизита в Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона за гостеприимство и теплый прием, оказанные в ходе государственного визита в Таджикистан, а также отметил высокий уровень организации прошедших в Душанбе второго саммита Россия - Центральная Азия и заседания Совета глав государств - участников СНГ", - указывается в сообщении.

Президенты обеих стран выразили удовлетворение конструктивностью и содержательностью состоявшихся двусторонних переговоров. Как уточнили в пресс-службе Кремля, принятые решения и подписанные документы послужат новым импульсом дальнейшему развитию стратегического партнерства и союзничества двух государств.