Андрея Грозова назначили послом России в Австрии

Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ

Редакция сайта ТАСС

Посол РФ в Австрии Андрей Грозов © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Грозова послом России в Австрии.

"Назначить Грозова Андрея Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Австрийской Республике", - говорится в документе. Другим указом Грозова освободили от обязанностей постоянного представителя России при уставных и других органах Содружества Независимых Государств в Минске.

На предыдущем посту Грозов был с 17 августа 2018 года. Дипломату 64 года, он работает в системе МИД с 1983 года, занимал различные должности в центральном аппарате ведомства и за рубежом. С 2002 г. По 2005 г. Был старшим советником, советником-посланником посольства России в Болгарии. Следующие 4 года был главным советником, начальником отдела в третьем европейском департаменте МИД. Далее до 2014 г. занимал должность генерального консула РФ в Мюнхене, позже стал замдиректора первого департамента стран СНГ МИД. В 2021 году был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Владеет немецким, английским и французским языками.

С 2015 г. по 2025 г. должность посла РФ в Австрии занимал Дмитрий Любинский. 18 августа он был назначен замминистра иностранных дел.