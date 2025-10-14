Косачев уличил Запад в создании "юридического НАТО" против России

Вице-спикер Совфеда отметил, что целью является подчинение международного правосудия и арбитража

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. "Юридическое НАТО" было сформировано Западом против России с целью подчинения ему международного правосудия и арбитража. Такое мнение выразил вице-спикер Совфеда Константин Косачев по итогам круглого стола в Совфеде на тему "Юрисдикция международных судебных и арбитражных органов в отношении РФ".

"Против России развернута скоординированная юридическая война. Фактически сформировалось своеобразное "юридическое НАТО", цель которого - полное подчинение международного правосудия и арбитража для легитимации своих действий и делегитимации действий стран многополярного мира", - написал Косачев в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что Запад неправомерно использует Международный уголовный суд для борьбы с неугодными лидерами суверенных стран, а "процедура международного арбитража" в Гааге, Стокгольме, Париже и Лондоне была превращена в "сомнительный, утрачивающий доверие государств и инвесторов механизм".

По его словам, происходит дальнейшее поглощение Глобальным Западом международных организаций, таких как Организация по запрещению химического оружия или Совет ICAO (Международной организации гражданской авиации), которым присваиваются "нехарактерные следственные полномочия".

Но РФ отвечает на эти действия, в частности "заняла наступательную позицию" в Международном Суде ООН, отметил сенатор. "Недавно Россия начала процесс обжалования решений Совета ICAO по делу о малазийском Boeing MH17, сейчас готовятся и другие иски по защите наших интересов в главном судебном органе ООН", - сообщил Косачев, уточнив, что, также в координации с партнерами из дружественных стран Россия развивает альтернативные арбитражные и медитативные механизмы.

Однако, по его мнению, для противостояния подобным вызовам "нужны куда более системные меры", включая подготовку высококвалифицированных юристов-международников, а также "выработку единой стратегии и тактики".