МИД РФ назвал смену власти в Перу внутренним делом страны

В ведомстве пожелали новому руководителю Хосе Хери успехов в решении задач

Редакция сайта ТАСС

Здание МИД РФ © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Россия расценивает смену президента Перу в результате импичмента как внутреннее дело страны и желает успехов новому руководителю Хосе Хери в решении задач, стоящих перед республикой. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Читайте также

Смена власти в Перу. Что известно об импичменте Дине Болуарте

"Республика Перу является одним из давних российских партнеров в Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе (дипломатические отношения между двумя странами перешагнули 160-летний рубеж). Москва выступает за неконъюнктурный, свободный от внешнего влияния характер двусторонних связей, в основе которых - равноправие и суверенитет, прагматизм и обоюдный учет национальных интересов, уважение основополагающих принципов международного права, - указали в дипведомстве. - Смену власти в Перу Россия расценивает как внутреннее дело этой страны. Желает новому руководителю страны успехов в решении неотложных задач, стоящих перед Республикой".

10 октября в результате импичмента Конгрессом Перу была отстранена от власти президент страны Дина Болуарте. В соответствии с конституцией Перу, пост президента занял председатель Конгресса Хосе Хери, который будет возглавлять страну до президентских выборов 12 апреля 2026 года.

Ситуация в сфере безопасности в Перу значительно ухудшилась в последние годы. В марте из-за роста преступности парламент выразил вотум недоверия министру внутренних дел страны Хуану Хосе Сантиваньесу. В мае из-за кризиса в сфере безопасности в отставку подал председатель правительства Густаво Адриансен. Согласно опросу компании CPI, результаты которого были опубликованы в сентябре, работу Болуарте, мандат которой заканчивается в 2026 году, на посту президента одобряют только 2,5% респондентов.

Болуарте стала третьим президентом Перу, которому был объявлен импичмент за последние пять лет. Она заняла высший государственный пост в декабре 2022 года после того, как полномочий главы государства был лишен Педро Кастильо, вместе с которым она участвовала в выборах в 2021 году. В ноябре 2020 года был отстранен Мартин Вискарра, который принял полномочия главы государства после того, как экс-президент Педро Кучински подал в отставку перед готовящимся импичментом в марте 2018.