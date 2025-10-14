Дмитриев: цензура в ЕС хуже, чем в самые тяжелые времена в СССР

Генеральный директор РФПИ таким образом прокомментировал пост сооснователя Telegram Павла Дурова, который выразил мнение, что французские пользователи мессенджера должны знать имена тех, кто пытается отнять их свободы путем законопроекта Chat Control

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Цензура в Евросоюзе хуже, чем в самые тяжелые времена в Советском Союзе. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя пост сооснователя Telegram Павла Дурова, в котором он написал о попытке ЕС украсть свободу у французских пользователей мессенджера.

"Цензура и атаки на конфиденциальность в ЕС хуже, чем в самые тяжелые времена в Советском Союзе. Называть сегодняшний Брюссель "Советским Союзом Европы" было бы слишком мягко по отношению к лидерам, которые идут по пути цивилизационного - и приватного - самоубийства", - написал Дмитриев в Х на английском языке.

Таким образом он прокомментировал высказывания Дурова, который выразил мнение, что французские пользователи мессенджера должны знать имена тех, кто пытается отнять их свободы путем законопроекта Chat Control по слежке за онлайн-перепиской.

О законопроекте Chat Control

Chat Control 2 - инициатива по обязательному сканированию личных сообщений на устройствах. Она предусматривает автоматическую проверку переписки пользователей мессенджеров, электронной почты и облачных хранилищ с целью выявления и предотвращения распространения материалов, связанных с сексуальным насилием над детьми. В случае принятия законопроект обяжет мессенджеры на территории стран ЕС, в том числе WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской), Telegram и Signal (в августе 2024 года Роскомнадзор заблокировал мессенджер на территории страны за нарушение законодательства РФ), сканировать личную переписку пользователей при помощи ИИ-алгоритмов.

Ранее, как отмечалось во второй части расследования Международной ассоциации по проверке фактов (Global Fact-Checking Network, GFCN), поступившем в распоряжение ТАСС, Европейский союз под видом борьбы с дезинформацией выстраивает систему законодательного контроля над информационными потоками. Таким образом, к августу 2025 года Евросоюз сформировал комплексную модель цифрового контроля на базе таких актов, как Закон о цифровых услугах (DSA), регулирующий деятельность крупнейших онлайн-платформ и поисковиков, и проект Chat Control 2 - инициатива по обязательному сканированию личных сообщений на устройствах.