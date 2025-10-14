Губернатор Самарской области объяснил увольнение главы Кинельского района

По словам Вячеслава Федорищева, причиной стало пренебрежение к истории Великой Отечественной войны

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 14 октября. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объяснил увольнение главы Кинельского района Юрия Жидкова пренебрежением к истории Великой Отечественной войны. Об этом Федорищев написал в своем канале в Max.

По словам Федорищева, в ходе поездки в Кинельский район он увидел брошенный за школой камень с разбитой мемориальной табличкой. На ней сохранилась надпись "На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам - участникам Великой Отечественной войны". Камень, добавил Федорищев, лежал "как мусор". По мнению губернатора, такое отношение к героям – "это край". "<...> Слишком эмоционально? Да. Уволен", - написал губернатор.

Федорищев добавил, что в ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главы района. Ранее в некоторых Telegram-каналах появилось видео, где губернатор в грубой форме отправил Жидкова в отставку.

Юрий Жидков вступил в должность главы Кинельского муниципального района в октябре 2020 года.